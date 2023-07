Corpo de jovem que estava desaparecido é encontrado em decomposição no 2º Distrito

Por Davi Sahid

O corpo em decomposição do jovem Igor da Silva Sousa, de 18 anos, foi encontrado com marcas de torturas e tiros na manhã desta quinta-feira, 27, em uma area de mata situada no ramal do Macarrão, no bairro Belo Jardim no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, Igor que estava desaparecido era morador do bairro Santa Inês, era membro de uma organização e recentemente havia migrado para uma outra organização criminosa.

Durante esta semana Igor foi atraído por faccionados até ao bairro Belo Jardim I, foi sequestrado, amarrado, torturado e morto com quatro tiros, que atingiram a cabeça, peito e as duas pernas.

Segundo a Polícia, o corpo só foi encontrado porque familiares e a Polícia Militar receberam informações anônima, aonde Igor estaria.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 2° Batalhão para os trabalhos do Perito em Criminalística. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso já está sendo investigado pelos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) depois ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).