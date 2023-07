Coritiba vence o Fluminense por 2 a 0 e fica a um ponto de sair da zona de rebaixamento

A vitória do Coritiba no Couto Pereira faz com que o time alviverde fique muito próximo de sair da zona de rebaixamento. A equipe chegou ao quarto jogo seguido sem perder no Brasileirão, com três vitórias e uma derrota no período. O Coritiba termina a rodada em 18º, com 14 pontos, e fica a um do Goiás, primeiro time fora do Z-4.