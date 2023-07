Timão vence e afunda o Vasco na lanterna do Brasileirão 2023

O Corinthians venceu o Vasco na noite deste sábado (29) por 3 a 1, na Neo Química Arena (sem público, por conta de uma punição ao Timão), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Maycon, Yuri Alberto e Roger Guedes marcaram os gols do triunfo corintiano. Gabriel Pec descontou para os vascaínos, que permanecem na lanterna do Nacional com apenas nove pontos conquistados.

Com o gol anotado neste sábado, Roger Guedes se isolou como o maior artilheiro da história da Neo Química Arena com 31 gols, ultrapassando o centroavante Jô, que marcou 30.

Na primeira etapa, o Corinthians impôs desde o começo um ritmo intenso. Não demorou para que Maycon abrisse o placar após chances de Róger Guedes. Com o placar aberto, o Timão permitiu chegadas em cruzamentos do Vasco e se acomodou.

O segundo tempo deu mostras mais claras da acomodação corintiana. Com um Vasco mexido, o Corinthians se contentou em defender, mas contou com destaques individuais para garantir o resultado.

Roger Guedes encontrou Yuri Alberto, que marcou um golaço. Logo depois, Pec diminuiu em boa investida, mas Roger Guedes teve cobrança de pênalti para definir o 3 a 1.

Próximos compromissos

O Corinthians agora foca em seu compromisso pela Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira (1º), às 21h30, o Timão recebe o Newell’s Old Boys, da Argentina, no jogo de ida das oitavas de final.

Já o Vasco terá semana livre para atuar apenas no próximo dia 6 de agosto, no domingo, às 16h, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.