Corinthians vence América-MG nos pênaltis e vai à semifinal

O Corinthians vai enfrentar o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil. Em um grande jogo, o Timão venceu o América-MG por 3 a 1 nos pênaltis depois de fazer 3 a 2 no tempo normal para ficar com a vaga, neste sábado, na Neo Química Arena. Cássio brilhou nas cobranças com duas defesas (Paulinho Bóia e Benítez) mais uma vez.

Quando serão as semifinais

A CBF vai definir os mandos de campo em sorteio nesta segunda-feira, às 13h, com transmissão ao vivo do ge. Os jogos serão nos dias 26 de julho e 16 de agosto.



Os gols (e as defesas)

Foi um jogaço em Itaquera! Todos os gols saíram no segundo tempo. Renato Augusto e Yuri Alberto colocaram os paulistas em vantagem. Benítez descontou construindo o placar que levaria a decisão para os pênaltis. Róger Guedes ampliou para os alvinegros, mas Mastriani também fez o dele. Nos pênaltis, de novo, Cássio foi o herói.

Primeiro tempo

Corinthians e América-MG fizeram um ótimo primeiro tempo, com boas chances para os dois lados. Precisando do resultado e jogando em casa, o Timão foi melhor e esteve próximo do gol. O estreante Matías Rojas foi o destaque da equipe, com ótimos passes e encontrando espaço para jogar por trás dos volantes mineiros. Na melhor oportunidade, aos 41 minutos, o paraguaio acertou lindo passe de três dedos para Róger Guedes, por trás da defesa, cabecear na trave. O Coelho também levou perigo. Aos 43, Mastriani recebeu livre na área e finalizou rasteiro. Cássio salvou e impediu o primeiro gol.

Segundo tempo

O Corinthians veio com tudo para o segundo tempo e conseguiu o gol logo no primeiro minuto. Fagner cruzou, e Renato Augusto apareceu na segunda trave para desviar de cabeça. O Timão seguiu em cima e quase fez o segundo em seguida, aos sete. Yuri recebeu livre na área, mas chutou em cima de Pasinato. O centroavante, porém, fez o dele aos 19. Ruan Oliveira recebeu de Róger na área e cruzou rasteiro. Yuri se esticou todo e marcou de carrinho. Mas o América-MG não estava morto. Aos 23, Benítez dominou na área e bateu bonito, com efeito, sem chances para Cássio. O Corinthians, porém, não deu tempo de o Coelho se animar. Aos 26, Róger aproveitou desvio na área e de cabeça fez o terceiro gol alvinegro. Acabou? Não! O América-MG não desistiu e, aos 37, após ótima troca de passes, Mastriani recebeu de Benítez e mandou para a rede, levando o jogo para os pênaltis.

