Depois de ser eliminado de forma precoce na Conmebol Libertadores, o Corinthians inicia nesta terça-feira, sua trajetória na Copa Sul-Americana. Às 21h30 (de Brasília), o Timão recebe na Neo Química Arena o Universitario do Peru, pelos playoffs do torneio. É o jogo de ida. O ge acompanha em tempo real (clique aqui para seguir todos os lances de Corinthians x Universitario).

O duelo desta noite não é prioridade para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que já deixou claro que o objetivo do Corinthians é subir na tabela do Campeonato Brasileiro e brigar por uma vaga à final da Copa do Brasil novamente, como no ano passado. Diretoria e comissão técnica do Timão entendem que a Sul-Americana pode mais atrapalhar do que ajudar a temporada alvinegra. Nesse cenário, a equipe teria menos tempo para treinar e se recuperar entre as partidas.

Assim, Luxemburgo levará a campo nesta terça uma escalação com reservas e poupará os titulares para o duelo de sábado, contra o América-MG, pelas quartas de final da Copa do Brasil.



O duelo de volta na Sul-Americana é no dia 18, no Monumental de Lima.

Onde assistir

Tempo Real: o ge acompanha em tempo real, a partir das 20h30.

Transmissão: SBT.



Escalações prováveis

Corinthians – Técnico: Vanderlei Luxemburgo

O Corinthians deve ter um time com muitos garotos em campo, assim como foi no duelo contra o Liverpool, o último pela Libertadores. No gol, é praticamente certa a presença de Carlos Miguel. Assim como a de Guilherme Biro do meio para frente.

Dos mais experientes, apenas Renato Augusto foi relacionado. Além dele, devem aparecer apenas Rafael Ramos na lateral direita e Giuliano no meio-campo entre os mais experientes. De resto, o Timão deve ter uma base mais jovem, pensando no compromisso pela Copa do Brasil.

Provável time: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Caetano, Murillo e Matheus Bidu; Roni, Giuliano e Matheus Araújo (Renato Augusto); Guilherme Biro (Wesley), Adson (Pedro) e Felipe Augusto.



Desfalques: Cássio, Fagner, Fábio Santos, Gil, Fausto Vera, Ruan Oliveira, Róger Guedes e Yuri Alberto (poupados).

Mais notícias do Corinthians

Universitario – Técnico: Jorge Fossati

O Universitario, clube peruano, chega leve ao duelo contra o Corinthians depois de ter aplicado uma goleada de 4 a 1 sobre o Academia Cantolao, na última rodada do Campeonato Peruano. A equipe está em terceiro lugar e volta a jogar pelo torneio nacional já na sexta-feira.

Provável escalação: Carvallo; Corzo, Saravia, Di Benedetto e Cabanillas; Ureña, Murrugarra e Calcaterra; Polo, Urruti e Valera.



Arbitragem

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN)

Quarto árbitro: Tulio Moreno (VEN)

VAR: Carlos Orbe (EQU)



