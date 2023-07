Copa do Brasil 2023 : veja o que cada clube precisa para se classificar à semifinal

Três equipes que estão na competição desde a primeira eliminatória já embolsaram R$ 12,8 milhões em prêmios: América-MG, Bahia e Grêmio.

Athletico-PR, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que entraram na terceira fase da Copa do Brasil, faturaram R$ 9,7 milhões até aqui.

Para garantir esse reforço nos cofres é preciso confirmar a vaga ou reverter o resultado conquistado no jogo de ida. Veja como está a situação de cada duelo das quartas de final da Copa do Brasil.

Athletico-PR x Flamengo – 12/07 – 21h30

O Furacão até saiu na frente no Maracanã, mas o Rubro-Negro virou a partida para 2 a 1 e chega na Ligga Arena com vantagem no confronto. O Flamengo joga por vitória ou qualquer empate para avançar.

Vitória do Athletico-PR por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Para o time paranaense ficar com a vaga no tempo regulamentar, precisa vencer por dois ou mais gols.

Grêmio x Bahia – 12/07 – 19h

O Bahia foi o único mandante que não venceu a partida de ida. O empate em 1 a 1 na Arena Fonte Nova deixa o duelo totalmente aberto. Quem vencer em Porto Alegre confirma a classificação. Novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Palmeiras x São Paulo – 13/07 – 20h

O São Paulo vai para o Allianz Parque com a vantagem de qualquer empate para chegar nas semifinais da Copa do Brasil. A derrota por 1 a 0 no Morumbi faz com que o Palmeiras precise vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis.

Triunfo por dois ou mais gols de diferença dá a classificação para o Palmeiras na Copa do Brasil.

Corinthians x América-MG – 15/07 – 16h30

O Corinthians vai precisar da força da torcida na Neo Química Arena para seguir na competição. Na partida de ida, o América-MG venceu por 1 a 0 e joga por qualquer empate para ficar com a vaga.

Vitória do Timão por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Para o Corinthians ficar com a vaga nos 90 minutos, precisa de uma vitória por dois ou mais gols de diferença.