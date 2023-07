Conheça as candidatas que concorrem ao título de Rainha do Rodeio da ExpoAcre

No próximo domingo, 23, ocorre a escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, que será realizado em frente ao Palácio Rio Branco, na capital, a partir das 19h. Ao todo, 16 candidatas concorrem ao título. Além de ostentar a faixa, a ganhadora participará ainda da Cavalgada de abertura da Feira, do Circuito de Rodeio e agenda de shows e cerimônias.

A 23ª edição do evento é organizada pelas colunistas sociais Roberta Lima e Gigi Hanan, por meio da Associação dos Colunistas do Acre (ACOS), a Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (SETE) e a coordenação da festa. Durante a ocasião, também acontecerá apresentação de bandas locais e Djs, desempenho de cada concorrente, como o tocar do berrante, ‘estoura muxinga’, entre outras ações.

As primeiras 10 finalistas tiveram seus nomes divulgados em 29 de junho e ainda irão concorrer com 6 representantes dos municípios de Xapuri, Capixaba, Placido de Castro, Sena Madureira, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul, que foram indicadas pelas prefeituras.

“Considerado um dos mais tradicionais da cidade, o evento Rainha do Rodeio é famoso por divulgar empresas e fazendas através de belas candidatas que representam a beleza, inteligência e carisma da mulher acreana durante a maior feira de agronegócio do Estado, a Expoacre, e serão as porta-vozes do mundo country, mantendo viva a cultura dentro do Estado”, disse Roberta Lima.

Veja as candidatas: