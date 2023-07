Comissão do Senado aprova indicações de Galípolo e Aquino para o Banco Central

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou terça-feira (4) as indicações do economista Gabriel Galípolo e do advogado Ailton Aquino para a diretoria do Banco Central (BC).

Galípolo foi secretário-executivo do Ministério da Fazenda (“número 2” da pasta) durante os primeiros meses do ano e é indicado para a Diretoria de Política Monetária. Aquino, servidor de carreira do BC desde 1998, pleiteia a Diretoria de Fiscalização.

Enquanto a indicação do ex-secretário recebeu 23 votos favoráveis e dois contrários, o nome do advogado foi apreciado por 24 parlamentares.

Com a aprovação da CAE, as indicações devem ser votadas Senado, o que deve ocorrer ainda nesta terça-feira. Os nomes precisam do voto favorável de ao menos 41 parlamentares para a aprovação.

Os cargos tem mandatos de quatro anos, com possibilidade de uma recondução (por igual período). As sabatinas acontecem em meio a pressões do governo e de diversos setores da sociedade civil para cortes na taxa básica de juros.

Confira abaixo o currículo dos indicados ao BC

Gabriel Muricca Galípolo

2004: Graduado em Economia – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

2008: Mestre em Economia Política – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

Experiência profissional:

2023: Secretário-executivo do Ministério da Fazenda

2022: Pesquisador sênior no Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI)

2022: Conselheiro na Federação da Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP)

2017 – 2021: CEO do Banco Fator

2009 – 2022: Sócio-diretor da Galípolo Consultoria

2007 – 2008: Diretor nas secretarias de Economia e Planejamento e dos Transportes Metropolitanos

Ailton de Aquino Santos

Formação:

1997: Graduado em Ciências Contábeis – Universidade do Estado da Bahia (UFBA)

2007: Graduado em Direito – Centro Universitário do Distrito Federal

2000: Pós-graduado em Engenharia Econômica de Negócios – Fundação Visconde de Cairu

2008: Pós-graduado em Direito, Estado e Constituição – Faculdades Integradas da União Educacional do Planalto Central

2010: Pós-graduado em Contabilidade Internacional – Fucape

Experiência profissional:

1998 – *: Inspetor de Fiscalização do Banco Central do Brasil

2003 – 2009: Supervisor de Fiscalização do Banco Central do Brasil

2008 – 2012: Chefe da Divisão (DAS-3) no Banco Central do Brasil

2012 – 2015: Chefe Adjunto (DAS-4) no Banco Central do Brasil

*: Auditor-Chefe (DAS-5) do Banco Central do Brasil

*: Atual Chefe do Departamento de Contabilidade Orçamento e Execução Financeiro no do Banco Central do Brasil