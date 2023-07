Comerciantes fecham as portas e ameaçam interditar as duas pontes por falta de obras no Calçadão

Comerciantes do Calçadão Raimundo Escócio, localizado à margem do Rio Acre, na Avenida Epaminondas Jácome, Centro de Rio Branco, fecharam as portas de seus comércios na manhã desta segunda-feira (10). O ato foi uma forma de alertar o Governo do Estado no sentido de cumprir com a promessa feita ano passado, em revitalizar todo o calçadão, existindo inclusive um projeto.

O protesto pacífico durou alguns minutos, no entanto, eles prometeram fechar as saídas e entradas das duas pontes centrais, caso nos próximos dias não seja dada uma solução definitiva para o problema.

Nos últimos anos já foram registrados vários desbarrancamentos no calçadão, prejudicando o trânsito de pessoas e os comércios estabelecidos no local. No ano passado, um idoso sofreu um acidente e fraturou uma das pernas. A Prefeitura de Rio Branco fez um serviço paliativo e resolveu o problema por algum tempo.

Em fevereiro deste ano, o Governo do Estado anunciou um projeto de revitalização de todo o calçadão, que seria de ligar ou possibilitar a ligação com a área do Mercado Elias Mansour. Para a obra, foram anunciados R$ 35 milhões. Cirleudo Alencar, Secretário de Obras Públicas, afirmou que o projeto estaria no processo de indenização, já que quatro comerciantes vão precisar sair do trajeto original.

Cinco meses se passaram e nada foi feito, segundo os comerciantes, que se pronunciaram através do porta-voz Adriano, que também tem uma loja no local. Segundo ele, há cerca de um mês colocaram um barro no local e que depois seria colocado um asfalto, mas não retornaram.

“Chega de obras provisórias, de enganação, queremos algo que resolva de vez o problema, no caso a tão sonhada revitalização. Vamos aguardar mais alguns dias e se algo não foi feito vamos fechar o trânsito nas duas pontes do centro por tempo indeterminado”, prometeu.