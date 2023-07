Com vaga ameaçada no G-4, Humaitá visita a Tuna Luso-PA

Com a sua permanência ameaçada no G-4 do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Humaitá encara neste sábado (1), às 15h (de Brasília), no estádio Francisco Vasques, em Belém do Pará, a Tuna Luso. O técnico interino Dorielson Mendes para o confronto diante dos paraenses vai fazer algumas mudanças na busca do time voltar a somar pontos dentro da competição nacional.

Uma das novidades da equipe titular do tricolor porto acrense será a entrada do atacante Rabiola no time principal e ainda a presença do meia Fernandinho, mas esse, atuando de segundo volante. O lateral direito Jojo, após cumprir suspensão automática na derrota para o São Francisco por 1 a 0, também está de volta ao time principal do Tourão.

Dorielson Mendes para a partida não poderá contar com três jogadores. O primeiro deles é o meia Pisika, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Já o segundo é o meia-atacante Felipinho. O atleta segue se recuperando de uma fratura no dedo do pé. A última baixa é o jogador Aurélio Dias, que trata uma lesão muscular na coxa direita.

TV Brasil transmite

O confronto entre Tuna Luso-PA x Humaitá-AC será o primeiro duelo a ser transmitido pela TV Brasil envolve duas equipes do Grupo 1. O time paraense chega para a partida na vice-liderança com 19 pontos em dez jogos disputados. Por outro lado, o Humaitá, quarto colocado, soma 14.

Os relacionados do Humaitá

Goleiros: Tião e Babau

Zagueiros: Douglas, Diego, Yarles e André Luiz

Laterais: Léo (E), Eduardo Marques (E), Jojo (D) e Cássio (D)

Volantes/meias: Dudu, Fernandinho, Igor Dias, Lucas Capixaba e Breno

Atacantes: André Lima, Aldair, Jô, Rabiola, Índio, Vinicius e Paulinho