Com show de Johnny Hooker, 16ª do Orgulho LGBT do Acre ocorre dia 17 de setembro

A 16ª Semana Acreana da Diversidade acontecerá em Rio Branco entre 13 e 17 de setembro. Com o tema “Políticas Sociais para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”, a festividade deve encerrar com a tradicional Parada do Orgulho, com o show do artista nacional Jhonny Hooker.

Em 13 de setembro é comemorado no Acre, por Lei “O Dia Estadual da Diversidade”, de autoria do ex-deputado estadual Moises Diniz. Nesse dia, a abertura do evento contará com a participação de Suzy Brasil e Samara Rios, direto do estado do Rio de Janeiro, no Teatro Recreio na Gameleira.

Durante os dias 14 e 15, haverá a realização da I Conferência Livre LGBT+ “Políticas Sociais para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”, no auditório da Biblioteca Pública, com Toni Reis, presidente da Aliança Nacional LGBT e Symmy Larrat, coordenadora Nacional de Promoção dos direitos LGBT+ do Ministério dos Direitos Humanos.

A tradicional festa da diversidade, será em 16 de setembro, com atrações musicais e artísticas. Esse ano, o produtor da festa será o Colunista Alex Thomas, em local ainda ser definido. Já dia 17, com concentração as 15h, na Praça do Skate Parque, acontece a 16ª PARADA DO ORGULHO LGBT DO ACRE “Políticas Sociais para LGBT+ por Inteiro e não pela Metade”, que percorrerá por dentro do Parque da Maternidade, até a sua finalização na Concha Acústica Acreana.

Para o secretário Geral da Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), Germano Marinho, a iniciativa tem como objetivo o encontro de políticas sociais, que auxiliem no enfrentamento a LGBTFOBIA no Acre.

“O tema abordado busca debater a garantia de nossos direitos iguais, nem mais, nem menos, principalmente em setores que possam ajudar o empoderamento dos LGBTQIAP + no mercado de trabalho, nas áreas de saúde, para o atendimento universalizado e especializado de acordo as especificidades, além de uma ação mais positiva da política de direitos humanos do Estado e municípios, no enfrentamento a discriminação voltada para este público”, disse.