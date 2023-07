Com orçamento de R$ 70 milhões, Bocalom escolhe madeira para construção das 1001 casas em 2024

Em agenda no município de Manuel Urbano, interior do Acre, nesta quinta-feira, 27, o prefeito Tião Bocalom (PP) esteve na madeireira Agrocortex, na entrada da cidade, para fazer uma vistoria as madeiras que serão usadas para a construção do projeto 1.001 dignidades – que devem ser entregues no segundo domingo de maio de 2024, provavelmente, no Dia das Mães.

Bastante animado com o material que será disponibilizado pela empresa, Bocalom revelou que serão doados mais de 10 mil metros cúbicos de madeira que iriam serem usados a princípio para fazer lenha, contudo, a gestão decidiu aproveitar mais de 3,2 mil metros cúbicos de madeira pronta – número necessário para a construção das residências populares na cidade de Rio Branco. “A gente vai colocar as pessoas mais próximas possíveis da cidade, área urbana. A gente vai entregar no ano que vem em um único dia.

Será um milhão de peças”, comentou.

De acordo com o chefe do executivo municipal, todas as residências que serão construídas em seis bairros de Rio Branco, terão 42 metros de área aproveitada e divididas em vários cômodos: dois quartos, cozinha, sala e banheiro e devem ser entregues para famílias atingidas pela enchente e que moram em áreas de risco. “Serão residências onde todas já vão pintadas e com uma área de fechada com cerca também de madeira, as famílias de fato terão dignidades com esse projeto. Mais de 500 casas vão ser entregues a famílias que foram vítimas das alagações nos últimos anos”, avaliou.

A consultora ambiental da empresa, Adelaide de Fátima, revelou que já foram enviados à cidade mais de 5 mil metros cúbicos de madeira, faltando apenas o restante. Com mais de 30 anos de atuação no ramo, a consultora contou que a atitude de Bocalom é inovadora no Acre. “Eu nunca vi um gestor com essa atitude, primeiro que são madeiras de alta densidade, nobre. Tenho 35 anos e não vi isso ainda e espero que o prefeito construa no mesmo dia”, mencionou.

Presente na visita à empresa, o secretário de agricultura do município, Eracides Caetano, disse que a pasta já recebeu mais de mil metros de madeira do Ibama, também destinado ao projeto do Poder Executivo. “Já temos 700 metros de madeira serrada e mais de 800 de tora, todos vão ajudar a idealizar a iniciativa”, explicou Caetano.

Recursos e mão de obra

Sobre os valores estimados para a obra, Bocalom adiantou que já foi aberto um fundo para captar recursos, nele, o projeto já conta com R$ 10 milhões, mas, o gestor estima que seja necessário mais de R$ 70 milhões. “Além das casas que vão ser construídas, haverá toda uma infraestrutura nos bairros onde vai ser colocadas as residências”, avaliou.

Outra notícia dada pelo prefeito da capital é com relação à mão de obra necessária para a execução do audacioso projeto em apenas um único dia. Vale lembrar que o recorde de mil casas feitas em um dia é de Iris Rezende, governador de Goiás em 1983. Para o gestor serão capacitados uma semana antes da montagem mais de 10 mil pessoas. “Todos vão passar por treinamento antes de montar as residências para chegar no dia não haver nenhum imprevisto. A ideia é fazer um dia e entregar na sequência. Temos muita gente acreditando nisso, grandes universidades, o SESI e demais instituições”, declarou.