Com apoio do governo, Festival da Banana de Rodrigues Alves tem show de Amado Batista

Rodrigues Alves está em festa desde a última sexta-feira, 21, quando foram iniciadas as comemorações dos 31 anos de emancipação política do município, concomitantemente à 7ª edição do Festival da Banana.

Com apoio do governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), a comemoração foi abrilhantada com um show do famoso cantor Amado Batista, nesta quinta-feira, 27, penúltimo dia do festejo. Milhares de pessoas estiveram presentes na apresentação.

“Quem veio aqui esta semana pôde presenciar muitas atividades; somos parceiros na geração de renda para a população”, destacou Alcy Costa, gestor da Seict no Juruá.

O Festival da Banana é considerado a mais importante festa de Rodrigues Alves. Em todas as edições do evento, milhares de turistas passam pelo município, movimentando mais de R$ 5 milhões na economia local.

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior, prestigiou o evento. “Está sendo um sucesso e fico muito feliz. Parabenizo o prefeito, toda a sociedade, e agradeço ao governo do Estado pela parceria, essa união faz bem para o povo e para o Estado, fortalece a nossa cultura e a nossa economia”, disse.

Amado Batista é um dos cantores mais populares do Brasil e também do Vale do Juruá. “O Amado é um artista que agrada a todos, 70% dos moradores daqui são da zona rural e gostam das músicas do cantor”, disse o prefeito Jailson Amorim.

Sâmila Farias, grande fã do artista, é de Cruzeiro do Sul e foi a Rodrigues Alves para acompanhar o show: “Cheguei cedo para conseguir o melhor lugar e pretendo ficar até o amanhecer”.