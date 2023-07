Colômbia faz história, vence Alemanha por 2 a 1 e pode entrar no caminho do Brasil

Vale lembrar que é do grupo H que sairá o adversário do Brasil nas oitavas de final se a Seleção conseguir passar de fase.

Com 100% de aproveitamento, a Colômbia assumiu a liderança e colocou um pé no mata-mata. A Alemanha segue com 3 pontos e aparece em segundo lugar, levando a melhor no saldo de gols contra Marrocos, que mais cedo derrotou a Coreia do Sul.

A última rodada do grupo H está marcada para o dia 3 de agosto, com os jogos às 7h (horário de Brasília). A Colômbia enfrenta Marrocos, e a Alemanha pega a Coreia do Sul. As quatro seleções ainda têm chances de classificação.

Por ge