 América-MG visita o Colo-Colo, nesta terça, às 19h (de Brasília)

O América-MG vem alternando altos e baixos na temporada. No sábado passado, foi derrotado por 3 a 1 para o Coritiba, resultado que colocou o time na lanterna do Campeonato Brasileiro. O América foi vice no Grupo F da Sul-Americana, depois de vencer o Peñarol, no Uruguai, na rodada final, e eliminar o tradicional Millonarios em sua chave.