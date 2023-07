Colisão entre motocicletas deixa três feridos no bairro Conquista

Uma colisão entre duas motocicletas deixou três pessoas feridas na noite dessa segunda-feira,11, no bairro Conquista, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a condutora de uma motocicleta biz de cor Cinza, Francismeire da Silva, de 30 anos, estava com uma adolescente de 15 anos na garupa trafegando na Rua Fonte Nova e Luiz Henrique Souza, numa Titan de cor verde escuro, passava pela rua Padre Cícero.

Testemunhas relataram que Luiz teria invadido a preferencial, quando houve a colisão.

Uma viatura do SAMU foi acionada para socorrer as vítimas, que foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de de Rio Branco.

Francismeire deu entrada no hospital com suspeita de fratura no braço esquerdo e múltiplas escoriações. A adolescente teve suspeita de fratura no pé direito e múltiplas escoriações. Já Luiz Henrique sofreu somente escoriações leves e não precisou de atendimento hospitalar e permaneceu no local do acidente até a chegada do socorro.