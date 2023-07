Colisão entre moto e dois veículos deixa motociclista com perna amputada e 4 pessoas feridas

Por Davi Sahid

Um acidente de trânsito deixou o motociclista Renan Felipe Bezerra da Silva, 32 anos, e o passageiro Wanderson Flores da Costa, de 25 anos, gravemente feridos no final da manhã desta segunda-feira, 31, na rua Rio de Janeiro, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. Durante a colisão entre o veículo modelo Onix de cor preta, que se chocou contra a moto, o mesmo carro colidiu também frontalmente com o carro modelo Étios, de cor branca, deixando feridos também três pessoas identificadas como Yann Gomes da Silva, 29 anos, Alane Alves Bocher, 29, e Caio Henrique Oliveira Poech, de 33 anos.

De acordo com informações de populares que presenciaram os acidentes, o motorista do veículo modelo Onix, de cor preta e placa QWN-4D61, Caio Henrique, estava trabalhando trafegando em seu veículo no sentido bairro-centro pela rua Rio de Janeiro quando, inesperadamente invadiu a pista contraria e colidiu de frente com o motociclista de aplicativo de moto Renan Felipe e o passageiro Wanderson Flores, que trafegavam na moto Honda Titan, de cor preta, placa QLV-5918.

Com o impacto Renan teve a perna esquerda amputada na altura do joelho, já Wanderson foi arremessado a uma distância de 10 metros para dentro de uma obra e acabou quebrando a perna esquerda e recebeu um corte profundo no antebraço esquerdo, que ocasionou na exposição do osso.

Após colidir contra o motociclista, o motorista do veículo Onix, Caio colidiu também frontalmente com o carro modelo Étios, de cor branca e placa QLV-4I65, conduzido pelo médico Yann Gomes e com a passageira também médica Alane Alves.

Três ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos as cinco vítimas, Renan e Wanderson foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave, já Caio Henrique teve ferimentos leves, Alane ficou com um Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) leve, por ter batido a cabeça no para-brisa do veículo e Yann teve uma possível fratura no nariz, ambos deram entrada ao hospital em estado de saúde estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia.

Após a Perícia a motocicleta e os veículos foram remividos por guinchos e a rua Rio de Janeiro ficou totalmente liberada.