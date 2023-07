Cientistas encontram a reposta de como cascavéis se acalmam durante estresse

Cobras: elas são como nós – pelo menos em um aspecto.

Como os humanos, os répteis escorregadios podem contar com outros de sua espécie para manter a calma em momentos de estresse, de acordo com um novo estudo publicado na quinta-feira (6) na revista Frontiers in Ethology.

Os autores do estudo focaram suas pesquisas nas cascavéis do Pacífico Sul, ou Crotalus helleri, comuns no sul da Califórnia. Eles descobriram que as cobras que passaram por situações estressantes na presença de um companheiro exibiram batimentos cardíacos reduzidos em comparação com aquelas que suportaram o estresse sozinhas.

Essas descobertas marcaram a primeira vez que o amortecimento social – um fenômeno no qual ter companheiros por perto pode reduzir as respostas biológicas ao estresse – foi registrado em répteis, de acordo com a principal autora do estudo, Chelsea Martin, estudante de doutorado na Loma Linda University, na Califórnia.

O fenômeno foi observado anteriormente em humanos, roedores, pássaros e primatas.

“Cobras e répteis são realmente interessantes porque acho que muitas vezes são negligenciados em seu comportamento”, disse Martin.

“As pessoas geralmente têm muito medo de cobras, mas elas não são tão diferentes de nós. Elas têm mães que cuidam de seus filhos. Elas são capazes de reduzir o estresse quando estão juntos. Isso é algo que nós, como humanos, também fazemos.”

Como estudar o estresse das cobras

Martin trabalhou com o Dr. William Hayes, professor de ciências biológicas e da terra em Loma Linda, para projetar o estudo.

Foi ideia de Hayes explorar a resposta ao estresse das cobras, disse Martin.

A equipe de pesquisa remove cascavéis para pessoas que não as querem perto de suas casas, disse ela, então Hayes passa um tempo significativo dirigindo com baldes dos répteis em seu carro.

“Ele notou que, quando tinha duas cobras em um balde juntas enquanto descia a montanha, elas pareciam chocalhar menos ou não chocalhar – ao contrário de se ele tivesse apenas uma cobra no balde”, disse ela. As cascavéis tendem a abanar a cauda, ​​emitindo o seu característico som de alerta, quando ameaçadas.

Outro colega sugeriu que esse comportamento poderia ser um sinal de que as cobras estavam se envolvendo em proteção social, e sua equipe projetou um experimento para as cascavéis.

Eles usaram 25 cascavéis do Pacífico Sul capturadas na natureza, incluindo algumas que vieram de áreas baixas e outras das montanhas. Sabe-se que as cascavéis das terras baixas do Pacífico hibernam juntas ou passam os meses frios na companhia umas das outras, enquanto as cobras da montanha não.

Os pesquisadores colocaram as cobras em baldes de plástico de 19 litros, depois selaram e encheram os recipientes com canos para simular um ambiente estressante.

Eles usaram um monitor de frequência cardíaca de venda livre para rastrear os níveis de estresse dos animais enquanto os testavam de três maneiras: sozinhos, com um companheiro e com uma corda do mesmo tamanho de uma outra cobra (para garantir que a presença de outra cobra, e não apenas outro objeto, estava causando a resposta de estresse reduzida).

Eles descobriram que os batimentos cardíacos das cobras eram substancialmente reduzidos quando eram colocadas no balde com um companheiro, em comparação com quando estavam sozinhas ou com a corda. E esse resultado se aplica tanto às cobras das planícies quanto às das montanhas, assim como aos machos e fêmeas.

O futuro da pesquisa

Essas descobertas podem ter amplas implicações não apenas para as cascavéis do Pacífico, mas também para os répteis em geral, de acordo com os autores do estudo.

Martin e Hayes disseram que um comportamento de proteção social semelhante pode existir em várias espécies de cobras, bem como em lagartos, crocodilos e outras criaturas com escamas.

“Ninguém realmente olhou para [tampão social] em répteis”, acrescentou Hayes.

A Dra. Erika Nowak, herpetóloga e professora assistente de pesquisa no Centro para Paisagens Ocidentais Adaptadas da Universidade do Norte do Arizona, concorda que a pesquisa sobre o comportamento social das cobras era limitada até recentemente. Ela não estava envolvida no novo estudo.

“Estou muito satisfeita em ver um estudo bem concebido que aumenta nossa compreensão da sociabilidade em cascavéis”, disse Nowak por e-mail.

“Sua sociabilidade é apenas ‘enigmática’ porque nós, cientistas, não assumimos que eles [são] animais totalmente sociais e, portanto, nem sempre procuramos cuidadosamente comportamentos que apoiem a sociabilidade.”

Essa evidência de cobras se envolvendo em proteção social se alinha com outro comportamento social que ela observou em sua própria pesquisa, acrescentou Nowak.

“Eu observei duas cascavéis ocidentais machos selvagens que hibernaram perto uma da outra, viajaram juntas durante a estação ativa e até se defenderam de mim”, disse ela.

Este estudo pode fornecer um ponto de partida para pesquisas adicionais sobre a sociabilidade das cobras.

Nowak disse que gostaria de ver estudos sobre como o buffer social poderia afetar os níveis de cortisol nas cobras, também conhecido como o hormônio do estresse. E estudos como este poderiam informar como os cuidadores de cobras tratam os animais em cativeiro.

“Esta [e outras] pesquisas mostram claramente que as cobras podem se beneficiar de ter companheiros de jaula”, disse Nowak.

Os pesquisadores também disseram que esperam que este estudo tenha um impacto positivo na percepção do público sobre as cobras. Eles sabem que a maioria das pessoas não é louca por répteis – especialmente a variedade venenosa.

“Por favor, não os chame de animais perigosos. Obviamente, eles são. Mas eles estão apenas tentando se proteger”, disse Hayes.

“Eles estão com medo de nós. São animais reclusos. Portanto, gostaríamos muito de uma ênfase mais positiva nas cobras.