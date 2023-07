Ciclone trará transtornos ao menos até sexta no RS e Santa Catarina, diz diretor do Cenad

Os riscos do ciclone extratropical que atingiu a região Sul do país permanecem ao menos até sexta-feira (14).

É o que explica o diretor do Centro Nacional de Previsão de Desastres Thiago Schnorr.

“A previsão de rajadas de vento e chuvas volumosas se comprovou ontem, com ventos acima de 100km/h no Rio Grande do Sul e Santa Cataria, além de chuvas volumosas, alagamentos e inundações,” disse, à CNN Rádio.

O especialista destacou que o ciclone saiu do Paraguai e Argentina para atravessar o Rio Grande do Sul e o “núcleo ainda está no litoral.”

“Hoje o dia deverá ser de atenção, será complicado, pelos ventos e chuvas”, informou.

O litoral de Paraná e Rio de Janeiro deve ser afetado, embora os efeitos dos ventos cheguem a São Paulo e Rio com menor intensidade.

Schnorr recomendou que a população se mantenha em local seguro, com “portas e janelas bem fechadas”, durante os picos de vento.

“É necessário que fiquem atentos com a subida de rios durante as chuvas e que procurem a Defesa Civil no telefone 199”, completou.