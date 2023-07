Churrasco gaúcho é servido em degustação com cortes e técnicas típicas

FOTO: SÉRGIO VALE

No espaço da Secretaria de Produção e Agronegócio na Expoacre, profissionais assadores de carne trazidos pela prefeitura da cidade de Lagoa Vermelha, no Rio Grande do Sul, usam carne produzida no Acre, mas com o incremento que só os gaúchos conhecem.

A coordenadora de cultura de Lagoa Vermelha, Natália Biazus, explicou o diferencial do churrasco mostrado na Expoacre. Segundo ela, o modo de preparo vem dos antigos tropeiros, que aprenderam a carnear o gado chão sobre o couro.

Outro detalhe contado por ela é que o churrasco é espetado em madeira de araucária, numa tradição dos antepassados que viajou pelo tempo até chegar, neste ano, para ser mostrado no Acre nesta edição da Expoacre.







“A gente veio aqui no Acre mostrar essa tradição que a gente conserva e promover esse intercâmbio cultural e gastronômico, além de agradecer ao secretário Luís Tchê por estar oportunizando a gente trazer o município de Lagoa Vermelha aqui para apresentar aqui para vocês”, disse ela.

Quem passar pelo espaço agro da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa) poderá conhecer um corte especial chamado Chapéu de Bispo, que é a união da maminha com a alcatra, que segundo Natália só existe na cidade gaúcha de Lagoa Vermelha.