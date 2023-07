Cerca de 5 mil pessoas assistem espetáculo da Esquadrilha da Fumaça em Rio Branco

A apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), a aclamada “Esquadrilha da Fumaça”, atraiu a atenção de milhares de pessoas na tarde desta quinta-feira, 6, no Calçadão da Gameleira, e em diversos pontos de Rio Branco.

O espetáculo das sete aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) – que teve duração de 45 minutos – é uma forma de celebrar os 150 anos de Santos Dumont, o pai da aviação, comemorado no dia 20 de julho.

Visivelmente emocionado e fã de aviões desde a infância, o governador Gladson Cameli (PP) disse que é uma emoção presenciar o desfile das aeronaves na cidade. “É uma alegria muito grande, é patriotismo e me sinto emocionado. A festa valeu a pena. Agradeço ao Comando da Defesa que as trouxeram”, descreveu.

O pequeno João Pedro, de apenas 10 anos, disse que sempre assiste desenhos de aviação e acompanhar o desfile é gratificante. “Estou contente por ter vindo e visto as aeronaves, é algo diferente e marcante”, mencionou.

O diretor da FEM, Minoru Kinpara, elogiou o evento e adiantou que o espetáculo contou com aproximadamente 5 mil espectadores. “Está tudo lindo”, disse.

Além do desfile, o espaço montado pelo governo em parceria com a Fundação Elias Mansour contou com a exposição sobre a história da Aviação Acreana, na Galeria Juvenal Antunes, e, no Teatro Recreio, ocorreu uma apresentação teatral com o tema da aviação.

O evento contou com a presença de autoridades, como o prefeito Tião Bocalom e secretàrios de Estado.

Fotos de Sérgio Vale/ac24horas.com