CBF define Fernando Diniz como técnico da Seleção até a chegada de Carlo Ancelotti

A CBF acertou com Fernando Diniz para que ele seja o treinador da Seleção Brasileira até junho de 2024. Ele permanecerá no comando do Fluminense, e conciliará as funções, participando dos eventos da Seleção nas Datas-Fifa, quando os campeonatos param. O clube carioca participou de toda a negociação.

A informação foi antecipada pele GE.com, e confirmada pela Itatiaia. A ideia da cúpula da Confederação Brasileira de Futebol é que Diniz fique até a chegada e Carlo Ancelotti, que tem um acordo verbal para comandar a Seleção Brasileira a partir do meio do ano que vem, quando acaba seu contrato com o Real Madrid-ESP. A princípio, Diniz não fará parte da comissão técnica do italiano e seguirá no comando do Fluminense até o fim de 2024, quando termina seu acordo.