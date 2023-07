Catarinense vendedora de “nudes” vai representar o Acre no Miss Bumbum

Tati Weg será a representante do Acre em concurso que vai escolher o bumbum mais bonito do Brasil. O curioso é que, aparentemente, a representante acreana não tem nenhuma ligação com o estado que irá representar na competição.

Nascida em Santa Catarina, Tati se tornou conhecida por abandonar a profissão de Policial Militar, onde era sargento, para postar fotos nuas, vídeos e até cenas de sexo em plataformas adultas.

Em seu perfil na rede social Instagram, onde tem cerca de 122 mil seguidores, Tati se apresenta como modelo e atriz de conteúdo para adultos.

Na plataforma OnlyFans, por exemplo, uma assinatura mensal para ver as fotos sensuais e vídeos de sexo de Tati custa cerca de 5 dólares, o que equivalente à cerca de R$ 24 na cotação de hoje.

