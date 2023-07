Caso Miguel: TST reconhece racismo e condena patrões a pagarem R$ 386 mil

A advogada Karla Romeiro Cavalcanti, que representa a família de Miguel nos processos trabalhistas, afirmou que Mirtes e Marta ainda aguardam uma sentença que avaliará “a extensão do dano moral sofrido diante de tantas usurpações e direitos, especialmente da imposição de ter que levar seu filho de 5 anos para o trabalho, no meio de uma pandemia”.

Ela afirmou, ainda, que “a conduta ilícita do ex-prefeito e de sua esposa” podem ser observadas num depoimento de Sérgio Hacker, em que ele “disse não ver problemas no fato de tomar servidores do município para empregá-los em serviços particulares”.

“Essa decisão tem um impacto não só no âmbito das relações de trabalho, mas também na forma como a grande maioria dos políticos e administradores utilizam recursos públicos indevidamente e para benefício próprio. O voto do relator do acórdão regional expressou que a indenização deve ser mantida, para que todo prefeito do Brasil saiba que não ficará impune”, declarou a advogada.

No dia 2 de junho de 2020, Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, caiu do 9º andar do Condomínio Pier Maurício de Nassau, um dos imóveis de luxo do conjunto conhecido como “Torres Gêmeas”, no Cais de Santa Rita, no Recife;

A mãe dele tinha descido ao térreo do prédio para passear com a cadela da patroa, Sarí Corte Real, que estava responsável por cuidar do menino. A manicure de Sarí também estava no apartamento.

Sarí foi presa em flagrante à época da morte do menino, por homicídio culposo, mas pagou fiança de R$ 20 mil e foi liberada;

Em maio de 2022, quase dois anos após a tragédia, a ex-patroa de Mirtes foi condenada a 8 anos e seis meses de prisão por abandono de incapaz com resultado morte, mas responde ao processo em liberdade;

No mesmo ano, Mirtes entrou com recurso ao Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) pedindo para que a pena fosse aumentada.