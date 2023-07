Casal é acusado de tatuar crianças e depois cortar a pele delas para encobrir nos EUA

Um casal foi preso nos Estados Unidos após serem acusados de tatuar seus filhos e depois cortarem o local da pele com a tatuagem para tentar encobrir o que fizeram, de acordo com o portal britânico Mirror.

Megan Mae Farr, de 27 anos, e o padrasto das crianças, Gunner Farr, de 23, teriam amarrado as duas crianças, de 9 e 5 anos, para tatuá-las à força, no Texas. Uma recebeu uma tatuagem no ombro e outra no pé, enquanto estavam amarradas com uma corda e tinham os olhos cobertos com um pano, segundo a polícia.

As tatuagens teriam sido denunciadas ao Child Protective Services dos EUA pelo pai biológico das crianças, que afirma ter perguntado sobre elas a Megan e recebido como resposta apenas uma risada.

Depois de serem acusados de tatuar as crianças, os dois teriam tentado omitir o crime cortando, raspando e esfregando a área da pele das crianças.

As crianças estão atualmente com o serviço social, segundo o jornal Mirror.