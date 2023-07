Walter Casagrande detona Tiago Leifert por fala sobre palmeirense morta em briga

Walter Casagrande detonou Tiago Leifert em sua coluna desta segunda-feira (10/7) por causa de uma fala sobre a morte da palmeirense, vítima de uma briga de contra torcedores do Flamengo. O jornalista e ex-apresentador do BBB afirmou que Gabriela Anelli se colocou em risco por estar fora do estádio e fazer parte da torcida organizada do Palmeiras.

O comentarista de futebol comparou Leifert a Eduardo Bolsonaro e disse que os dois “se assemelham nas ideias, nos contextos do que é violência ou não”. Ele ressaltou ainda que o jornalista “é conhecido por seus péssimos conceitos e valores”.

“Desta vez ele, arranjou argumentos particulares e nojentos para justificar e favorecer torcedores do Flamengo em relação à morte da jovem palmeirense Gabriela Anelli”, escreveu. Casagrande pontuou ainda que “Tiago Leifert consegue, de uma forma asquerosa, colocar a vítima como uma das responsáveis pela violência entre as torcidas palmeirenses e flamenguistas”.

No texto, ele explicou que Gabriela Anelli é uma vítima, não importam as circunstâncias e criticou o ex-apresentador justificar o assassinato. O comentarista também criticou o vídeo de desculpas de Tiago Leifert e disse que não acredita nele. “Ele só gravou o vídeo porque está sendo super criticado no Twitter. (…) Para o Tiago, a vida talvez não passa de um Big Brother.”

As falas de Leifert

Tiago Leifert passou a ser muito criticado na internet após comentar sobre a morte da jovem Gabriela Anelli, que foi vítima de uma briga entre as torcidas de Palmeiras e Flamengo. Após uma live do canal 3 na Área, o nome do jornalista foi parar entre os assuntos mais comentados do Twitter. Em meio à repercussão, ele pediu desculpas nas redes sociais.

Tiago Leifert contou, então, que procurou o Instagram da jovem, que tinha menções à Mancha Verde, torcida organizada do Palmeiras, e foi às redes do grupo. Lá, ele contou que muitas pessoas colocaram a culpa na torcida do Flamengo pela morte de Gabriela. E foi, neste momento, que o jornalista causou polêmica.

“Segundo a Polícia Militar, dois torcedores do Flamengo estavam passando na rua principal do Palestra Itália, na frente da bilheteria A, com a camisa do Flamengo, e a torcida do Palmeiras foi para cima deles, começou um confronto e voou vidro, estilhaços de vidro e pegou nela. Ela é da Mancha Verde, ela não estava na bilheteria entrando no estádio, ela estava do lado de for do estádio, junto com os torcedores que ficam do lado de fora do estádio”, declarou.

O jornalista, então, comentou sobre a torcida do Palmeiras. “Tem gente que entra no estádio, uma boa parte da organizada que fica na rua para bater nas pessoas que passam. Se passar uma pessoa de vermelho, em um jogo do Flamengo, eles vão perguntar porque. Ela não merecia ter morrido, mas ela corria um risco estando ali porque é da torcida organizada”, explicou.

Fonte: Metrópoles