Carro invade preferência e deixa motociclista com fratura exposta na Isaura Parente em Rio Branco

O motociclista Rodrigo Freitas de Souza, de 22 anos, sofreu um grave acidente ao ter seu veículo atingindo por um carro na noite dessa segunda-feira, 10, em Rio Branco.

Ele trafegava na sua motocicleta Honda/CG de cor vermelha, sentido centro-bairro, quando a condutora de um carro Ford/Ka, de cor cinza, trafegava sentido oposto e realizou uma conversão para entrar em uma academia da região.

Sem dar a preferência para o motociclista, houve a colisão. Com o impacto, o motociclista foi arremessado a aproximadamente 10 metros, caindo no chão.

A condutora do carro permaneceu no local até a chegada do Policiamento de Trânsito (BPTRAN). Uma viatura do suporte básico do SAMU foi acionada e encaminhou a vítima até o Pronto-Socorro de urgência e emergência de Rio Branco.

Rodrigo Freitas sofreu uma fratura exposta na perna esquerda e múltiplas escoriações pelo corpo. O policiamento de trânsito isolou a área para os trabalhos de perícia.