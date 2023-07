Campeão olímpico, Thiago Braz é pego no doping e pode perder Olimpíadas de 2024

A Unidade de Integridade do Atletismo, responsável pela realização dos exames antidoping, suspendeu o atleta olímpico Thiago Braz após teste positivo da substância ostarina. A decisão é provisória e o veredito final sairá depois de uma audiência.

Thiago pode ser punido por até 4 anos e ficar fora das Olimpíadas de Paris.

Por meio de uma nota, a Unidade de Integridade do Atletismo explicou como é conduzido o processo após a testagem positiva: “Uma decisão final será tomada em uma audiência conduzida de acordo com as regras antidoping do atletismo mundial ou o código de conduta de integridade”.

A Confederação Brasileira de Atletismo e a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem não se manifestaram.

A ostarina, substância que foi encontrada no exame, é usada para aumento da massa muscular, força e performance, além de ter ação anabolizante. Ainda não foi divulgada a informação de quando o teste foi realizado.

A oposta Tandara, da Seleção Brasileira de vôlei, também teve resultado positivo em um exame antidoping por conta da ostarina e está suspensa das quadras por quatro anos.

Thiago Braz tem 29 anos, foi medalha de ouro nas Olimpíadas no Rio de Janeiro, em 2016, e bronze em Tóquio, em 2021. Thiago é um dos principais atletas do salto com vara no mundo e disputa as principais competições.

O brasileiro era considerado um dos favoritos ao pódio para os Jogos de Paris, que acontecem no ano que vem.