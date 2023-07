Caminhão frigorífico é estacionado em pátio do IML ; Diretor não confirma números de mortos

Por Davi Sahid

Um caminhão frigorífico foi estacionado no pátio da Instituto de Criminalística da Polícia Civil, na avenida Antônio da Rocha Viana, no bairro Bosque na noite desta quarta-feira, 26, para ser usado para uma possível retirada de corpos do Presídio Antônio Amaro Alves, na Estrada do Barro Vermelho em Rio Branco.

Peritos e Policiais Civis fizeram uma espécie de ensaio no portão de entrada do Departamento da Polícia Técnico Científica por onde o caminhão possivelmente entrará com os corpos.

A reportagem do ac24horas entrou em contato com o Diretor do Instituto de Criminalística, João Thiago Marinheiro, para saber mais sobre o caminhão dentro do departamento da Polícia Civil e se confirmam muitas mortes no presidio Antônio Amaro Alves.

“Realmente a Polícia Civil pediu o caminhão frigorífico, mas não sabemos ainda o porquê e para que será usado”. Estamos com 11 Peritos de prontidão, não sabemos quantas pessoas estão mortas no presídio, estamos preparados para uma pessoa, como também, para trinta, mas no momento, não sabemos o número exato de pessoas mortas, estamos aqui só aguardando sermos autorizados para se deslocar ao local.” Disse o Diretor.