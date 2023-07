Cachorra fica ao lado de tutora autista durante o parto: ‘Memória especial’

A cachorrinha Belle foi incumbida de uma tarefa para lá de especial: ficar ao lado de sua tutora, a britânica Ames Tomkins, durante todo o trabalho de parto, que ocorreu no Hospital Universitário de Milton Keynes, nos arredores de Londres.⁠ Segundo o portal Milton Keynes Citizen, Tomkins sofre de autismo, tem um longo histórico de ansiedade e ataques de pânico e contou com a ajuda da cadela para permanecer calma.

Belle é da raça staffordshire terrier, tem 2 anos e é um cão de assistência — ou seja, quando percebe que a tutora está agitada, ela se deita ao lado dela para dar apoio.⁠ Ainda de acordo com o MK Citizen, a cachorrinha esteve presente desde a ambulância até a sala onde foi feita a cesariana que trouxe o pequeno Olly ao mundo.⁠ Pelas fotos, percebe-se que o bebê também ganhou uma fiel companheira desde seus primeiros minutos de vida!⁠

Ames compartilhou as fotos do parto em sua página do Facebook: “O melhor momento da minha vida. Minha linda garota que abriu o mundo para mim, conhecendo meu menino. Uma memória mais que especial!”, escreveu na legenda de uma das imagens.

Segundo o New York Post, a ideia de autorizar Belle a ficar no hospital foi de uma doula que acompanhou a gravidez de Amee e percebeu o impacto positivo da cadela sobre sua saúde mental.⁠