Brasiliense aplica a maior goleada da história de todas as divisões do Brasileirão

O Brasiliense registrou uma página histórica no futebol brasileiro na noite desta segunda-feira (10). O Jacaré venceu o Interporto, do Tocantins, por 10 a 0, registrando a maior goleada da história de todas as divisões do Campeonato Brasileiro.

Os 𝘿𝙚𝙯 gols da histórica vitória do Jacaré. 🐊 Que noite surreal!#BrasilienseFC pic.twitter.com/MW4cvI7ofS

— Brasiliense Futebol Clube (@BrasilienseFC) July 11, 2023



O recorde anterior era da Série A e havia sido estabelecido pelo Corinthians, em 1983. Na ocasião, o Alvinegro, de Sócrates e cia, derrotou o Tiradentes, do Piauí, por 10 a 1.

Apesar do placar fora da curva, o Brasiliense ocupa apenas a quinta colocação do Grupo 5 da Série D, uma abaixo da zona de classificação para a segunda fase do torneio. O clube ainda tem mais dois jogos pela frente.

Com 27 gols marcados, o Jacaré agora tem o melhor ataque da competição, entre 64 times participantes.