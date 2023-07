Seleção brasileira é eliminada pela China e faz pior campanha na história da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei foi eliminada pela China, nesta quinta-feira, 13, em Arlington (Estados Unidos), em confronto válido pelas quartas de final da Liga das Nações. Mesmo tendo alguns bons momentos dentro do jogo, a equipe de José Roberto Guimarães foi dominada na maior parte do tempo, sendo derrotada por 3 sets a 1, com parciais 21/25, 20/25, 25/21 e 23/25. Com o resultado, o Brasil se despede do torneio com sua pior campanha na história. Nas outras quatro edições do campeonato criado em 2018, o time brasileiro levou três medalhas de prata (2020, 2021 e 2022) e ficou com um quarto lugar (2018). A Liga das Nações, vale lembrar, substituiu o Grand Prix, competição que teve a seleção brasileira como maior campeã, com 12 taças. Em busca do título inédito na nova competição, as chinesas enfrentarão a Polônia na semifinal – as poloneses fizeram a melhor campanha na fase preliminar. Do outro lado da chave, as tricampeãs dos EUA enfrentarão quem passar de Turquia x Itália. Para o lado brasileiro, resta se preparar para o Pré-Olímpico, marcado para setembro, no Japão. O objetivo é a vaga na Paris-2024.

Fonte: Jovem Pan News