Bragantino vence e Corinthians pode terminar rodada no Z4

O Red Bull Bragantino conquistou uma vitória importante neste domingo (02). O Massa Bruta bateu o Corinthians na Neo Química Arena por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Eduardo Sasha.

O resultado deixa o Bragantino no G4 do Brasileirão. O Timão, com a derrota, pode terminar a 13ª rodada na zona do rebaixamento.

Como foi o jogo

O Bragantino foi quem mais se mostrou confortável nos primeiros minutos em Itaquera. Não à toa, bastaram 17 minutos para a equipe campineira chegar ao gol inicial, construído em uma linda jogada coletiva.

Juninho Capixaba recebeu na intermediária, ameaçou o chute e acionou Thiago Borbas com pelo passe cavado. Em seguida, o uruguaio encontrou Eduardo Sasha, livre na grande área, que completou para o gol vazio.

Dominado no primeiro tempo, o time do Corinthians ouviu protestos durante o intervalo, quando a equipe se direcionou ao vestiário. Desta vez, ao contrário do que se tornou comum nos últimos jogos, os gritos fizeram referência ao futebol dentro de campo, e não à diretoria do clube.

“Não é mole não, tem que ser homem para jogar no Coringão” foi o grito entoado no estádio corintiano.

O técnico Vanderlei Luxemburgo certamente não ficou satisfeito com o desempenho do Corinthians no primeiro tempo. Até por isso, a equipe retornou do intervalo com duas trocas: saíram Maycon e Matheus Bidu e entraram Matheus Araújo e Caetano.

Nem perto de uma leve melhora, não demorou para o treinador mexer novamente. O jovem Wesley, destaque na vitória contra o Liverpool, passou a ocupar o lado esquerdo do ataque no lugar de Guilherme Biro.

A torcida do Corinthians é conhecida no futebol brasileiro pelo apoio irrestrito durante os 90 minutos. E por mais que fosse essa a realidade com o coletivo corintiano, uma peça específica não passou despercebida nas críticas.

Substituído aos 20 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto deixou o campo na Neo Química Arena sob fortes vaias da torcida corintiana.C

Corinthians 0x1 Bragantino Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Matheus Bidu (Caetano); Gabriel Moscardo (Roni), Maycon (Matheus Araújo) e Ruan Oliveira; Guilherme Biro (Wesley), Róger Guedes e Yuri Alberto (Felipe Augusto).

Técnico: Vanderlei Luxemburgo

Bragantino: Cleiton; Aderlan, Eduardo, Luan Patrick e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes (Sorriso) e Lucas Evangelista; Eric Ramires (Gustavinho), Sasha (Alerrandro) e Thiago Borbas (Guilherme [Luan Cândido])

Técnico: Pedro Caixinha