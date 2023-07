Botafogo visita o Grêmio em duelo de líderes do Brasileirão

Os dois melhores times do Campeonato Brasileiro após 13 rodadas se enfrentam neste domingo: o Grêmio recebe o Botafogo na Arena, às 18h30 (de Brasília), em confronto que vai desenhar os próximos capítulos da corrida pelo título brasileiro. Os times não jogam há mais de dois anos, desde o Brasileirão de 2020, que terminou em 2021.

Líder do Brasileirão, o Glorioso somou 33 dos 39 pontos disputados até agora, para um aproveitamento de quase 85%, e vem de quatro vitórias seguidas pelo campeonato. Se vencer mais uma, o Alvinegro pode abrir até 10 pontos de vantagem na ponta.

Do outro lado, o Imortal joga em casa e tenta diminuir a vantagem do adversário para quatro pontos. O Tricolor Gaúcho começou a rodada na vice-liderança com 26 pontos e também vem de boa sequência, com três vitórias nas últimas três rodadas.

Para tentar frear a arrancada botafoguense, o Grêmio terá à disposição o atacante Luis Suárez, que tem convivido com dores no joelho direito, mas pode sair jogando. Ferreira também está à disposição de Renato Gaúcho, mas deve seguir como opção no banco de reservas.

Pelo Botafogo, a expectativa fica por conta do retorno do lateral-esquerdo e capitão Marçal, que não joga há um mês, mas está recuperado de lesão no joelho direito e treinou com o elenco durante a semana. A equipe será comandada pelo interino Cláudio Caçapa, com Bruno Lage assumindo durante a semana que vem.

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Botafogo

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data e hora: domingo (9), às 18h30

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (Fifa-SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR Fifa-SP)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

BOTAFOGO: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal (Hugo); Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique (Victor Sá) e Tiquinho Soares. Técnico: Cláudio Caçapa (interino)

