Jair Bolsonaro está ‘transtornado’ com foto Tarcísio-Haddad e sugeriu adiar reforma

Tarcísio afirmou no começo da semana que estava de acordo com o texto e tinha apenas algumas ressalvas.

“Fizemos reunião com as lideranças, com o setor empresarial, com o coordenador da bancada, ontem fizemos reunião com a bancada de São Paulo, fizemos reunião com o relator. Então, acho que todo mundo já conhece quais são os pontos de São Paulo, as divergências, que são poucas e são divergências ajustáveis para que a gente possa preservar o federalismo”, afirmou Tarcísio na terça.

O blog apurou que Bolsonaro se enfureceu com a declaração de Tarcísio e criticou duramente o governador. Tarcísio também foi alvo de bolsonaristas do PL. Tanto que Valdemar Costa Neto precisou, inclusive, intervir em alguns momentos.

Pessoas próximas a Tarcísio avaliam que o governador tem adotado a linha do diálogo e de busca por uma solução sobre um ponto considerado importante para o país. No entanto, existe uma avaliação de que parte da oposição prefere manter o embate com o governo, apesar de o tema ser de interesse de todos.