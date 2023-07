Bolsonarista que matou tesoureiro do PT em festa no Paraná ainda não foi julgado

Para ela, a luta por justiça é diária. Não apenas por Marcelo, mas para ela, os filhos, amigos e familiares que foram afetados pelo crime.

“Essa tragédia foi injusta com os filhos, com a família, com os amigos e principalmente com o próprio Marcelo. Que naquele dia saiu de casa para comemorar a vida. […] Então, ficamos com as lembranças, a dor e principalmente a luta por justiça”, afirmou Pâmela.