 Beatriz Haddad sente dores nas costas e abandona as oitavas de final de Wimbledon

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia não conseguiu terminar a sua partida nesta segunda-feira (10), em Wimbledon, pelas oitavas de final do Grand Slam britânico.

Já no início do jogo contra a cazaque Elena Rybakina, Bia sentiu um incômodo na região do quadril esquerdo. Depois, queixou-se de dores nas costas e, com lágrimas nos olhos, deixou a quadra central quando o placar marcava 4 games a 1 para Rybakina, ainda no primeiro set.

Primeira brasileira a alcançar as oitavas de final em Wimbledon desde Maria Esther Bueno, em 1976, a brasileira foi aplaudida de pé pelo público presente no local, e também recebeu um abraço de sua adversária.

Elena Rybakina, número 3 do mundo, é a atual campeã de Wimbledon e avança para as quartas de final do torneio.

Bia Haddad também estava classificada para a segunda rodada de duplas (ao lado da bielorrussa Victoria Azarenka), que deveria acontecer nesta segunda. Contudo, é improvável que ela volte às quadras.

Em junho, durante o WTA 500 de Eastbourne, a tenista já havia abandonado o duelo contra a croata Petra Martic com dores na panturrilha direita, o que prejudicou a sua preparação para Wimbledon.