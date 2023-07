Bia Haddad consegue vitória tranquila sobre Cirstea e avança às oitavas em Wimbledon

A brasileira Bia Haddad venceu tranquilamente a romena Sorana Cirstea por 2 sets a 0, neste sábado (8), e avançou às oitavas de final do Torneio de Wimbledon.

Diferentemente das duas primeiras vitórias de Bia, o triunfo deste sábado não veio de virada. Pelo contrário, os dois sets foram conquistados em parciais de 6/2.

Mas a facilidade observada nesta partida não deve se repetir no próximo desafio de Bia. Isso porque ela pode ter pela frente a atual campeã de Wimbledon, Elena Rybakina. A cazaque enfrenta também neste sábado a britânica Katie Boulter por uma vaga nas oitavas.

Este é o melhor resultado de uma brasileira no torneio de simples de Wimbledon desde 1976, quando Maria Esther Bueno também ficou entre as 32 melhores do torneio britânico.