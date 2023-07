Bebê de 14 dias se engasga com leite materno e tem vida salva por bombeiros

Uma recém-nascida de 14 dias teve a vida salva pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) após ficar engasgada com o leite da própria mãe no último final de semana. O caso aconteceu em Iporã do Oeste, a 678 km da capital Florianópolis.

De acordo com a mãe, ela estava amamentando a bebê quando a menina começou a tossir e teve dificuldades para respirar. Ela tentou desobstruir as vias aéreas da filha, mas suspeitou que não conseguiu resolver o problema totalmente.

Então, prontamente, buscou atendimento no quartel dos bombeiros mais próximo de sua casa. Ao chegar no local, a criança encontrava-se consciente, mas com diversos sinais de engasgo, como tosse e dificuldade para respirar.

A menina teve a cabeça levemente inclinada para baixo pelos profissionais e passou pelo procedimento de tapotagem (aplicação rítmica das duas mãos em forma de concha no tórax), que resultou na eliminação de uma pequena quantidade de leite.

Em seguida, a recém-nascida começou a chorar, indicando que suas vias aéreas estavam novamente desobstruídas.

Ela foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora das Mercês para uma avaliação médica mais aprofundada.

Em nota, o CBMSC ressaltou a importância do atendimento rápido da recém-nascida para que sua vida fosse salva, destacando a importância dos responsáveis por crianças estarem sempre preparados para lidar com situações de emergência como de engasgos. A unidade ainda informou que oferece um curso gratuito e online de atendimento básico para casos de emergência.