Barcelona anuncia oficialmente Vitor Roque: Veja as principais transferências na Espanha

Um dos principais campeonatos nacionais do mundo, La Liga atrai muitos astros para o futebol da Espanha. De olho na temporada 2023/2024, os clubes espanhóis se movimentam no mercado em busca de reforçar seus elencos.

O Barcelona, atual campeão espanhol, já anunciou a contratação do alemão Ilkay Gündogan, ex-Manchester City, e do atacante brasileiro Vitor Roque.

Vencedor da Copa do Rei na última temporada, o Real Madrid teve as saídas de Karim Benzema, Marco Asensio e Eden Hazard, mas se reforçou com a chegada do inglês Jude Bellingham, além do empréstimo do centroavante Joselu, da seleção espanhola.

Já o Atlético de Madrid anunciou a contratação do lateral-direito César Azpilicueta, campeão da Champions League pelo Chelsea e ídolo do clube londrino, pelo qual atuou por 11 temporadas.

Veja abaixo as principais transferências do mercado espanhol.

Real Madrid

Chegadas

Mesmo com a Seleção Brasileira de olho, Carlo Ancelotti segue no comando da equipe merengue e poderá contar com, pelo menos, três novos nomes para a temporada 2023/2024: o inglês Jude Bellingham veio do futebol alemão como a grande transação do clube até aqui.

O meia foi vendido pelo Borussia Dortmund por pouco mais de 100 milhões de euros (cerca de R$ 527 milhões).

Com ele, chegam também o lateral-esquerdo Fran García, ex-Rayo Vallecano, e o centroavante Joselu, emprestado pelo Espanyol por um ano. Joia do futebol turco, o meia Arda Güler, de apenas 18 anos, assinou com o Real por seis temporadas.

Brahim Díaz, meio-campista que estava cedido por empréstimo ao Milan, retorna ao Real Madrid e será opção para Ancelotti.

Saídas

Os atacantes Marco Asensio e Eden Hazard deixaram o Real nesta janela de transferências e seguem sem clube. Karim Benzema, cinco vezes campeão da Champions League e segundo maior artilheiro do Real Madrid, se transferiu para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Barcelona

Chegadas

Campeão espanhol na última temporada, o Barcelona contratou um dos destaques do Manchester City campeão europeu: o alemão Ilkay Gündogan, que assinou um contrato de dois anos com o clube.

Quem também chega ao Barça é o atacante Vitor Roque, do Athletico-PR. O jogador de 18 anos firmou um vínculo até 2031, e só se apresentará ao Barcelona no ano que vem.

Saídas

O técnico Xavi se despediu de quatro jogadores com o fim da temporada europeia, dentre eles o volante Sergio Busquets, que vai jogar no Inter Miami, no futebol norte-americano.

O lateral-esquerdo Jordi Alba também negocia com o futebol dos Estados Unidos e se despediu do clube. Samuel Umtiti, zagueiro francês que atuou emprestado ao Lecce-ITA na última temporada, teve seu contrato com o Barcelona rescindido.

Atlético de Madrid

Chegadas

O Atlético de Madrid contratou o experiente lateral-direito César Azpilicueta, de 33 anos, que atuou nos últimos 11 anos com a camisa do Chelsea. Além dele, o zagueiro turco Çağlar Söyüncü, ex-Leicester City-ING, assinou com os colchoneros por quatro temporadas.

O clube também anunciou a chegada do lateral-esquerdo Javi Galán, com contrato válido até a metade de 2026. O espanhol de 28 anos jogava pelo Celta de Vigo.

Saídas

O volante Geoffrey Kondogbia foi vendido ao Olympique de Marselha por 8 milhões de euros e deixa o clube nessa temporada.