Barbie e Oppenheimer faturam perto de R$ 100 mi em fim de semana de estreia no Brasil

Nos primeiros dias de exibição, os filmes “Barbie” e “Oppenheimer” levaram mais de 4 milhões de brasileiros ao cinema.

Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (Abraplex), os dois longas-metragens arrecadaram R$ 97 milhões entre a estreia, na quinta-feira (20), e domingo (23).

Segundo a Abraplex, o filme da boneca mais famosa do mundo arrecadou sozinho cerca de R$ 84 milhões nos primeiros quatro dias de exibição no Brasil.

Outra grande estreia do momento, Oppenheimer levou mais de 500 mil pessoas às salas de cinema e gerou R$ 13 milhões em bilheteria.

“Quanto mais filmes de qualidade tivermos, mais rápido iremos igualar ou até superar os níveis de bilheteria pré-pandemia. Filme após filme, o resultado obtido está acima do esperado”, destacou o presidente da Abraplex, Marco Barros, em nota.

Faturamento milionário

O filme Barbie arrecadou US$ 155 milhões em bilheteria nos Estados Unidos nesse fim de semana e deu ao lançamento o título de maior estreia no país em 2023.

O lançamento combinado de Barbie, de Greta Gerwig, e Oppenheimer, de Christopher Nolan, apelidado de “Barbenheimer”, se tornou uma sensação da cultura pop e uma provável “salvação” do setor de cinema.

Juntos, os filmes registraram a quarta maior bilheteria de fim de semana de todos os tempos na América do Norte, chegando a marca de US$ 302 milhões no domingo (23).

Atrás de “Barbie”, “Oppenheimer” estreou com US$ 80,5 milhões no mercado americano no fim de semana, de acordo com a Comscore.

Ambos os filmes dobraram as previsões de semanas atrás, segundo Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

“É inédito não apenas ter dois filmes indo tão bem, mas também um ajudar o outro com a tendência ‘Barbenheimer’”, disse Dergarabedian.