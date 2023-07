Criminosos roubam automóvel de motorista de aplicativo e capotam carro na Baixada da Sobral

Por Davi Sahid

Um motorista de aplicativo foi roubado e teve seu veículo modelo Gol, de cor prata, placa AXB-9E86, capotado na noite desta terça-feira, 25, na rua Tabosa no residencial Bonsucesso na região da Baixada da Sobral em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, o motorista de aplicativo estava no estacionamento do estádio Arena da Floresta dentro do carro aguardando uma corrida, quando três criminosos não identificados, armados, abordaram o trabalhador, o fizeram sair e roubaram o seu veículo. Na fuga os criminosos encontraram uma mulher na parada de ônibus e levaram a sua bolsa, deixando o celular da vítima. Os criminosos em seguida fugiram sentido 1° Distrito de Rio Branco.

Após o roubo, o motorista de aplicativo foi até aonde a mulher estava e com o celular dela acionou a Polícia Militar.

Quando os bandidos chegaram na rua Tabosa, no residencial Bonsucesso, visualizaram um outro motorista de aplicativo de moto e uma cliente trafegando na rua, os criminosos se aproximaram apontaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. O trabalhador ao perceber que iria ser roubado acelerou a moto e conseguiu fugir. Os criminosos começaram a perseguir o motorista de aplicativo de moto, porém perderam o controle do veículo e capotaram.

Após o capotamento os bandidos conseguiram sair de dentro do carro roubado e fugiram do local, deixando para trás uma jaqueta e a bolsa da mulher que havia sido roubada na parada de ônibus.

Policiais Militares estiveram no local juntamente com proprietário do veículo roubado, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prender os criminosos, mas eles não foram encontrados.

O veículo foi removido por um guincho. O caso será investigado pela Polícia Civil.