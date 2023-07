Baleias procuram humanos no México para remover parasitas da pele, relata biólogo

No popular destino turístico do México, a Lagoa San Ignacio, na Baja California Sur, baleias cinzentas foram vistas interagindo com humanos em barcos.

Alguns dizem que a interação é de baleias que buscam assistência para remover parasitas presos a seus corpos.

O biólogo marinho e fotógrafo holandês Jeroen Hoekendijk disse à Reuters na sexta-feira (7) que as baleias cinzentas estão se aproximando comumente dos humanos, e isso pode ajudar a eliminar parasitas desconfortáveis.

Hoekendijk também disse à Reuters que os animais vivem em simbiose, onde baleias e piolhos se ajudam. Os piolhos descamavam a pele da baleia. No entanto, ao mesmo tempo, a presença de piolhos pode ser irritante para as baleias por causa de sua pele sensível.

“Essa interação contribui para a conservação desses animais. Se não existisse esse turismo, talvez toda essa área já estivesse industrializada. o ano durante a época de reprodução”, declarou.

“Os parasitas estão por toda parte, então você precisa pegar muitos desses minúsculos parasitas antes de fazer um efeito significativo. Mas o que vemos com muita frequência é que essas baleias arranham os barcos que estão lá, e então eu realmente acho que elas estão tentando se livrar desses parasitas. Então esses parasitas e as baleias têm uma relação simbiótica”, acrescentou.

“Quando eu estava lá com as baleias cinzentas, também tinha esses piolhos-de-baleia pulando em minhas mãos, e você pode sentir um pouco, como uma picada de agulha, mais ou menos. E posso imaginar que se isso for em torno da pele sensível de uma baleia ao redor dos olhos ou dos lábios da boca, pode ser irritante. Mas há algum benefício em que esses piolhos cuidem da descamação da pele e esse tipo de coisa”, concluiu.