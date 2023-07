Atriz de Missão Impossível 7 desmente romance com Tom Cruise e diz que rumores são “sujos”

Hayley Atwell, conhecida por seus trabalhos em “Agente Carter” e “Capitão América: O Primeiro Vingador”, entrou para a franquia “Missão: Impossível” e estrela o sétimo filme ao lado de Tom Cruise.

Enquanto os atores vivem cenas repletas de tensão na trama, rumores de que um relacionamento teria passado para a vida real surgiram.

No entanto, a atriz desmentiu o boato em entrevista à “The Independent” e ainda disse que esse rumor “parece sujo” e questionou o motivo desse projeção em cima dela e do seu “colega de trabalho e chefe”.

“Existem esses boatos esquisitos, sem sentido, meio sujos, meio repulsivos, não tenho nada a ver com isso. Por que as pessoas estão pressupondo ou projetando em mim um relacionamento com um colega de trabalho e chefe?”.

“É pertubador. Está envolvendo pessoas da minha vida pessoal que são obrigadas a ler isso. Torna-se invasivo”, acrescentou.

Atwell ainda declarou que Cruise é “como se fosse um tio” e que pediu conselho para ele sobre os rumores.

Segundo ela, o ator sabia que exatamente o que dizer.

“Quando eu converso com ele sobre isso, ele fica tipo ‘você sabe exatamente quem você é. Você sabe do que se trata. E isso é a única coisa que importa. Não importa o que as pessoas pensam de você, se você for íntegra consigo mesma, se souber qual é o seu sistema de valores”, contou à “The Independent”.

“Missão: Impossível – Acerto de Contas Parte 1” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (13). Além de Cruise e Atwell, a produção é estrelada por Rebecca Ferguson, Esai Morales, Vanessa Kirby e mais.

Assista ao trailer