Ator José Dumont de 72 anos é condenado por possuir e armazenar pornografia infantil

O ator José Dumont, de 72 anos, foi condenado por possuir e armazenar fotografias e vídeos pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. A sentença é da juíza Gisele Guida de Faria, da 1ª Vara Especializada de Crimes contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), no dia 3 de julho. A pena aplicada é de um 1 ano e 10 dias de reclusão em regime aberto, além de multa. Inicialmente, a pena inicial era de 1 ano, 2 meses e 11 dias, além de multa, mas foi reduzida pelo fato do ator ter mais de 70 anos. De acordo com a decisão da juíza, o réu estava ciente que cometia o crime e tinha armazenado grande quantidade de material pornográfico infantil em dois dispositivos pessoais, quais sejam, seu computador residencial e seu aparelho celular, o que denota maior culpabilidade”. Dumont poderá recorrer em liberdade.

Além disso, o artista se tornou réu por estupro de vulnerável. Câmeras de segurança do condomínio onde mora flagraram Dumont cometendo abusos contra um adolescente de 12 anos, como beijos e carícias. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, os policiais encontraram vídeos e fotos contendo pornografia infantil no celular e no computador do ator. O último personagem do artista na TV Globo foi Coronel Eudoro, da novela “Nos Tempos do Imperador”, ainda em 2021. Dumont estava cotado para atuar na novela “Todas as Flores”, no serviço de streaming “Globoplay”. Diante dos fatos, no entanto, a emissora decidiu cortá-lo da atração. A reportagem do site da Jovem Pan tenta localizar a defesa do ator.

Fonte: Jovem Pan News