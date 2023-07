Athletico-PR e Cruzeiro empatam em jogo de seis gols na Arena

Athletico-PR e Cruzeiro empataram em 3 a 3 neste sábado (29), na Arena da Baixada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Arthur Gomes marcou duas vezes para colocar a Raposa na frente ainda no primeiro tempo. O Furacão conseguiu reagir e chegou a empatar em 2 a 2 com Madson e Pablo, mas Wesley recolocou os mineiros na frente já no fim da partida.

Contudo, os paranaenses tiveram um pênalti a seu favor, cometido pelo goleiro cruzeirense Rafael Cabral, e Fernandinho deu números finais ao jogo.

Com o resultado, o Cruzeiro sobe temporariamente da 11ª para a 10ª colocação, com 23 pontos. Mais uma vez o time celeste perde a chance de se aproximar do G4.

Já o Athletico-PR cai da quinta para a sexta colocação, com 27 pontos. No encerramento da rodada, o time paranaense poderá perder mais posições.

Estreias dos reforços

O técnico Pepa apostou no volante Lucas Silva e no atacante Arthur Gomes como titulares. Os dois chegaram recentemente para reforçar o elenco do Cruzeiro. E a atuação da dupla mereceu destaque. O atacante, ex-Sporting, marcou duas vezes no primeiro tempo em sua estreia.

O jogo

O primeiro tempo foi bem acelerado. O Cruzeiro teve o domínio na maior parte do jogo, com marcação forte e velocidade na saída para o ataque. Arthur Gomes foi o nome da primeira etapa, desnorteando o Athletico-PR logo no começo. Foi dele também o segundo, dando naquele momento boa vantagem para o time celeste.

Por uma bobeira da defesa cruzeirense, Madson diminuiu na reta final da primeira etapa. Vitor Roque, apesar de ter passado em branco nos 45 minutos iniciais, deu trabalho à defesa mineira.

No segundo tempo, o Cruzeiro até estava sabendo sofrer, segurando a pressão do do Athletico-PR. Mas, o time de Pepa teve um apagão e, com falhas individuais, acabou sofrendo o empate.

Aos 32 minutos do segundo tempo, Cannobio lançou a bola na grande área, Madson recebeu, lançou na segunda trave, e Pablo aproveitou para empatar: 2 a 2.

Aos 36 minutos, Wesley aproveitou passe de Lucas Silva e fez o terceiro do Cruzeiro. Seis minutos depois, Fernandinho deixou tudo igual novamente, de pênalti, cometido pelo goleiro cruzeirense.