Atendimentos do Projeto Cidadão e Casamento Coletivo serão realizados dia 14 de julho

Mais uma edição do Projeto Cidadão será realizada na próxima sexta-feira, 14, no bairro Calafate, em Rio Branco. A ação social mais tradicional do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) trará instituições parcerias com serviços de emissão de documentação (RG e CPF), saúde, orientações jurídicas e o Casamento Coletivo, tudo para garantir cidadania e inclusão social à população residente na região.

As ações iniciam às 8h, na Escola Henrique Lima e seguem até às 15h. Às 16h, será o momento da celebração da união de 100 casais, na praça Raimundo Melo, que fica próxima à escola e à Igreja São Miguel.

Esta realização é financiada pelo Convênio do TJAC com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com envolvimento da Polícia Civil, Instituto de Identificação, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) e da Secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). Além do apoio na infraestrutura de internet com a Sem Fronteiras.

Já o Casamento Coletivo, tem a parceria e apoio da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Acre (Anoreg), Fundo Especial de Compensação (FECOM), Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Governo do Estado do Acre, e 3º Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca da capital.

Veja os atendimentos que serão ofertados:

– Emissão de RG e CPF;

– Emissão da 2ª vida da Certidão de Nascimento;

– Emissão, regularização e revisão do Título de Eleitor;

– Regulação da Central de Agendamentos de Cirurgias (CAC) e do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT) e de Consultas;

– Testes rápidos: Hepatite B e C, Sífilis, HIV;

– Atendimentos médicos: clínico Geral e ortopedista;

– Aferição de pressão arterial e de glicemia;

– Ônibus Justiça sobre Rodas atendendo aos monitorados e demais processos de regime aberto e semiaberto.