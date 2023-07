Artesãos têm até terça-feira para concorrem a vaga em estande da Expoacre 2023

O governo do estado está com edital aberto para que artesãos se inscrevam e concorram a uma vaga no estande do artesanato na Expoacre 2023, que acontece de 29 de julho a 6 de agosto.

São 44 vagas disponível para comercialização de produtos artesanais e trabalhos manuais na Feira de Artesanato do evento. Podem participar artesãos nas modalidades de artesanato, arte indígena e trabalho manual.

As inscrições podem ser feitas presencialmente ou por e-mail. Pessoalmente, a artesão precisa ir até a Coordenação do Artesanato da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (SETE), localizada na Rua Floriano Peixoto, 450, o Centro de Rio Branco, até às 17 horas desta quarta-feira, dia 18.

Já a inscrição por e-mail, a ficha de inscrição em PDF e os documentos exigidos devem ser enviados para [email protected] o seguinte assunto: FEIRA DE ARTESANATO – EXPOACRE – Edital 002/2023 e no corpo do e-mail informar nome completo do

interessado também até as 17 horas de amanhã.

Os estendes serão entregues aos selecionados no dia 28 de julho de 2023, às 9h.

impreterivelmente, com as camisetas de identificação, entrega do regulamento e assinatura do termo de recebimento.

Confira abaixo as informações completas para se credenciar a uma vaga.