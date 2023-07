Arraial Cultural da Gameleira impulsiona o setor de empreendedorismo em Rio Branco

Mesmo no calor de 30 graus em Rio Branco, a Gameleira foi mais uma vez, um palco de diversão.

Com muito forró pé-de-serra, os empreendedores locais curtiram o movimento da população, que lotou os arredores do Arraial Cultural, e aqueceram o mercado, neste sábado, 1º. O evento do governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), tem animado o setor da economia, principalmente para os 60 autônomos, que estavam com suas barracas.

Há 32 anos no mercado, o tacacá da Dora continua conquistando os paladares. A vendedora Karine Lima, disse: ” Os novos clientes chegam felizes por terem achado o nosso tacacá na praça. E aqui no arraial, as vendas estão boas, e estamos com a expectativa que aumentem no último”.

Além do sucesso das comidas típicas, como milho verde, canjica e bolos tradicionais, as barracas de churrasco e hambúrgueres tinham um fluxo contínuo.

A empreendedora do ramo de bebidas, Paula Costa, disse: “Estou otimista para o domingo, a expectativa é que as vendas aumentem e a população venha prestigiar o evento, que está organizado. Espero que aconteça mais iniciativas como essa, que geram renda e trabalho para nós.

Mais perto do palco principal, há uma fogueira cenográfica, que lembra a tradicional fogueira de São João. O entretenimento atraiu muitas pessoas. A espectadora do Arraial Cultural, Mirla Ferreira estava tirando algumas fotos, e comentou: “Essa é a primeira noite que venho e estou gostando das atrações, comidas e vou olhar as quadrilhas juninas”.

A noite dos folguedos

atrações da Banda Base: Pegada Prime, apresentação artística da Marujada, a quadrilha junina 60+ do Serviço Social do Comércio(Sesc) e Capivaras na Roça da Universidade Federal do Acre(Ufac) movimentaram a penúltima noite do Arraial na Gameleira.