Após rodada do fim de semana, São Francisco fica fora e Tourão deixa zona de classificação

Os resultados da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D foram péssimos para o Acre. No sábado, 8, o Humaitá, jogando em casa, apenas empatou por 0 a 0 com o Águia de Marabá. Com a combinação de outros resultados, o Tourão de Porto Acre perdeu a vaga no G4 para o São Raimundo de Roraima e se a primeira fase terminasse hoje, a equipe estaria eliminado.

Faltando apenas duas rodadas, o representante acreano vai jogar contra Trem do Amapá em Macapá e depois joga em casa contra o Nacional do Amazonas.

Já o São Francisco, jogando em Belém do Pará, contra a Tuna Luso, foi derrotado por 2 a 0 e não tem mais chances de classificação. Nas duas últimas rodadas, o time católico vai apenas cumprir tabela.

Confira a classificação:

Tuna Luso (PA) – 25

Nacional (AM) – 24

Águia de Marabá – 20

São Raimundo (RR) – 15

Humaitá – 15

Princesa do Solimões (AM) – 15

São Francisco – 9

Trem (AP) – 8

Crédito da foto – Lucas Sampaio/Ascom Tuna Luso